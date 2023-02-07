Многодетная мать из Копейска пожаловалась Бастрыкину на местных чиновников

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку в связи с обращением о нарушении жилищных прав граждан в Копейске Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в информационный центр СК России обратилась многодетная мать, пожаловавшаяся на бездействие чиновников по вопросу расселения жителей аварийного многоквартирного дома. В прошлом году в здании произошел пожар, после этого дом признали непригодным для проживания. Однако срок расселения установили лишь на 2033 год. Жильцы же заявляют, что находится в таких условиях невозможно.

«Обратившаяся женщина, находящаяся в декретном отпуске по уходу за ребенком, опасается за жизнь и здоровье своих детей. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту организована процессуальная проверка, – сообщили в ведомстве. – Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил процессуальную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях и установленных на данный момент обстоятельствах, а по итогам – о принятом процессуальном решении».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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