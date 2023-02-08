8 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Открытие Ресурсного центра комплексной психолого-педагогической помощи детям и подросткам «Планета детства» с участием главы Челябинска Натальй Котовой (ул. Каслинская, 60, отъезд представителей СМИ от мэрии в 9:30)