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Среда, 8 февраля 2023, 04:12 мск

Новости Челябинск

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8 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

08.02.2023, среда

  • 10:00 Челябинск – Открытие Ресурсного центра комплексной психолого-педагогической помощи детям и подросткам «Планета детства» с участием главы Челябинска Натальй Котовой (ул. Каслинская, 60, отъезд представителей СМИ от мэрии в 9:30)

  • 13:00 Челябинск – Открытие выставки украшений тюркских народов (ЮУрГУ, пр. Ленина 76, главный корпус, ауд. 018-020)

  • 14:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное Дню науки (мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)

  • 15:00 Челябинск – Открытая лекция Ольги Веселовой «Позиции стран в современной мировой экономике» в рамках «Воскресного университета ЧелГУ» (ЧелГУ, второй корпус, ул. Молодогвардейцев, 70б, ауд. 123)

  • 15:00 Челябинск – Круглый стол «Социально-экономическая динамика России в условиях фрагментации мировой экономики» (Челябинский филиал РАНХиГС, ул. Комарова, 26, ауд. 1104)

  • 16:00 Челябинск – Открытие выставки цветной печатной графики художника Юлии Дикусар «Аква_Моно_Тайп» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

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