8 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

08.02.2023, среда
-
10:00 Челябинск – Открытие Ресурсного центра комплексной психолого-педагогической помощи детям и подросткам «Планета детства» с участием главы Челябинска Натальй Котовой (ул. Каслинская, 60, отъезд представителей СМИ от мэрии в 9:30)
-
13:00 Челябинск – Открытие выставки украшений тюркских народов (ЮУрГУ, пр. Ленина 76, главный корпус, ауд. 018-020)
-
14:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное Дню науки (мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
-
15:00 Челябинск – Открытая лекция Ольги Веселовой «Позиции стран в современной мировой экономике» в рамках «Воскресного университета ЧелГУ» (ЧелГУ, второй корпус, ул. Молодогвардейцев, 70б, ауд. 123)
-
15:00 Челябинск – Круглый стол «Социально-экономическая динамика России в условиях фрагментации мировой экономики» (Челябинский филиал РАНХиГС, ул. Комарова, 26, ауд. 1104)
-
16:00 Челябинск – Открытие выставки цветной печатной графики художника Юлии Дикусар «Аква_Моно_Тайп» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube