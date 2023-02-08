В аэропорту Челябинска поймали злостного алиментщика

В аэропорту Челябинска задержали злостного алиментщика.

Как сообщили РИА «Новый День» в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте,

Мужчина прилетел из Норильска. На втором этаже зала прилета внутренних авиалиний аэропорта его остановили сотрудники транспортной полиции для проверки документов.

Выяснилось, что УМВД России по городу Стерлитамаку объявило мужчину в федеральный розыск за неуплату алиментов (часть 1 статьи 157 УК РФ).

Недобросовестного папашу передали полиции Башкортостана.

Челябинск, Павел Зварзин

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