«Не успеваем»: в Челябинске активно взялись за возрождение пионерии и комсомола

В Челябинске активно взялись за возрождение пионерии и комсомола, но под другим брендом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе создано уже 50 ячеек российское объединения детей и молодежи «Движение первых».

Напомним, объединение, созданное в минувшем году указом президента Владимира Путина (он возглавляет совет), ставит перед собой задачу воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей». Принимают в организацию с шести лет, находиться в ней можно до окончания школы или колледжа. В каждом муниципалитете должны открыться отделения Движения, в каждой школе – первичные ячейки.

«Появление таких отделений во всех школах Челябинска для нас имеет огромное значение, потому что мы сможем объединить учащихся всего нашего города. Это будет равносильно тем организациям, которые были в наше время – пионерии и комсомолу. Я считаю, что это движение обречено на успех, его наблюдательный совет возглавил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин», – заявила глава Челябинска Наталья Котова, сообщив, что юные горожане вступают в новое движение так активно, что прием приходится даже «немного ограничивать, поскольку не успеваем». Правда, не пояснила, кто именно и что не успевает.

Издание «Деловой квартал», ссылаясь на источники в родительской среде пишет, что «в крупных образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования Челябинска вступление детей в «Движение первых» идёт, фактически, добровольно-принудительным порядком, едва ли не под угрозой отчисления».

Челябинск, Павел Зварзин

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