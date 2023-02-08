За месяц в Челябинске за нарушение ПДД оштрафовали почти сотню маршрутчиков

В Челябинске назвали самый «лихой» маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД по Челябинску, за январь 2023 года произошло 10 аварий с пострадавшими с участием общественного транспорта, из них 7 – по вине водителей маршруток. В январских ДТП 1 человек погиб, 10 ранены.

Во вторник, 7 февраля, в городе проходило профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности пассажирских перевозок. Сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности было привлечено 92 водителя, из них 27 водителей следовали по маршруту №22.

Маршрутчиков привлекали в течение месяца за непристегнутый ремень безопасности, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, нарушение правил маневрирования.

Госавтоинспекция предупреждает, что такие мероприятия будут проводиться на регулярной основе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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