В Челябинске заявили о превышении ПДК по трем загрязняющим веществам

В минэкологии подтвердили факты превышения ПДК по вредным веществам в воздухе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, по данным со стационарных постов территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха и передвижной лаборатории Центра экологического мониторинга, сегодня, 8 февраля, фиксировались превышения разовых предельно допустимых концентраций по таким загрязняющим веществам, как аэрозольные частицы, оксид азота и сероводород.

Напомним, с 29 января в Челябинске и других городах Южного Урала сохраняются неблагоприятные метеорологические условия. По информации ЦГМС, они продлятся до 19 часов 8 февраля.

Превышения вредных веществ в воздухе областного центра фиксировались также 4-6 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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