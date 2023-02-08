Въездной турпоток в Россию снизился в 25 раз

Въездной турпоток в Россию продолжает снижаться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в 2022 году в РФ с различными целями въехали более 13 млн иностранцев, но только 1,5% из них были туристами.

«С туристическими целями Россию посетили 200,1 тыс иностранцев, – сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ. – Въездной турпоток по итогам прошлого года оказался меньше, чем даже в «ковидные» 2020 и 2021 годы. Для сравнения: в 2020 году иностранцы, по той же российской пограничной статистике, совершили 335,8 тыс визитов в Россию с туристическими целями. В 2021 году, в разгар ковидных ограничений, иностранный въездной турпоток составил 288,3 тыс поездок».

Если же сравнивать минувший год с доковидным 2019, когда в страну приехали более 5 млн иностранных туристов, показатель сократился в 25,5 раза.

Больше всего в 2022 году в России насчитали туристов из Германии – 25,4 тыс. Однако, по мнению экспертов, речь идет, в первую очередь, о бизнес-визитах и личных поездках, так как организованных туристов из этой страны и Европы в це6лом практически не было.

На втором месте Турция, чьи граждане совершили более 22,5 туристических визитов. На третьем месте Иран.

В десятку так же вошли Казахстан, Куба, Узбекистан, Киргизия, Индия, США и Армения. Наибольшее сокращение турпотока в сравнении с допандемийным периодом отмечено в отношении США.

Среди основных причин сокращения показателей называются ограничение авиасообщения и невозможность использовать в РФ карты Visa и Mastercard, выданные иностранными банками.

Если говорить об общем количестве въездов иностранцев, то большинство из них приехали в Россию из Казахстана (2,5 млн визитов), Украины (2,4 млн) и Узбекистана (2,1 млн).

Москва, Анастасия Палей

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