Филиппинцы начали платить за покупки луком

На Филиппинах появилась новая «валюта».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в одном из магазинов, расположенных в столице Филиппин Маниле, лук начали использовать в качестве платежного средства. Об этом пишет телеграм-канал «Агрономика».

Такое решение хозяева торговой точки приняли на фоне рекордного роста цен на этот овощ. На минувшей неделе его стоимость поднималась до 717 филиппинских песо (13 американских долларов или 920 рублей) за килограмм.

Теперь в этом островном государстве дешевле купить мясо, чем лук. Владельцы ресторанов предупреждают посетителей, что этого овоща в блюдах лучше не ждать. А сам лук превратился в предмет роскоши. Например, невесты к своим свадьбам делают букеты не из цветов, а из лука.

Наблюдая за всем этим ажиотажем, владельцы одного из столичных магазинов стали принимать овощи в качестве альтернативной валюты. За одну луковицу можно получить товар стоимостью до 88 песо (326 рублей). Один покупатель может таким образом приобрести максимум три товара за раз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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