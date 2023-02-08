В мэрии Челябинска советуют жильцам многоквартирного дома самостоятельно разбираться с коммунальной катастрофой

Жители двух домов в Челябинске остались без элементарных бытовых услуг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с серьезными проблемами столкнулись обитатели домов №45 и 45а по улице 30-летия Октября в Советском районе Челябинска. Об этом они рассказали в паблике «Текслер, помоги».

По словам горожан, они уже смирились с отсутствием водоснабжения и тепла. Но отключение электроэнергии переполнило чашу терпения.

«Мы уже долгое время живем без света, – пишут челябинцы. – Уже обращались и в энергосбыт, и в администрацию. Все всё знают, но никто ничего сделать не может. Сейчас еще зима. У нас дома и так ни воды, ни отопления. Еще и свет отключили».

Горожане рассказали, что раньше дома были подключены к фабрике «Спецпошив», но руководство предприятия решило их отключить. В итоге два дома (один – на двух хозяев, другой – многоквартирный) остались без электроснабжения.

На жалобу жильцов уже отреагировали в мэрии. Но ответ чиновников оказался двусмыслен. В городской администрации заявили, что управление жилищно-коммунального хозяйства направило в ООО «Челябинская фабрика валяной обуви» письмо «о необходимости срочно осуществить подачу электроэнергии по указанным жилым домам». Однако, когда это произойдет, городские власти не знают. И отправили для разрешения этого вопроса самих жильцов прямиком к руководству предприятия, принявшему решение об отключении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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