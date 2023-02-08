В Челябинске освободили из-под стражи еще одного анархиста, осужденного за баннер на заборе ФСБ

В Челябинске выпустили из СИЗО Дмитрия Цибуковского , признанного виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 14 на 15 февраля 2018 года анархисты Анастасия Сафонова и Дмитрий Цибуковский закрепили на ограждении здания УФСБ в Челябинске баннер с обвинениями в адрес ведомства, а также зажгли файер и забросили его на территорию УФСБ.

Дело дважды прекращали за отсутствием состава преступления, но затем вновь возобновляли.

Прокуратура требовала для Сафоновой и Цибуковского 5 лет лишения свободы. 19 сентября их приговорили к 1 году 9 месяцам в колонии общего режима. Вердикт был оспорен.

И уже в ноябре начальник СИЗО, в котором Сафонова ожидала рассмотрения апелляции, обратился в суд с просьбой выпустить ее из-под стражи в связи с истечением назначенного срока заключения. Суд эту просьбу удовлетворил.

Теперь аналогичная ситуация произошла с Цибуковским: в связи с истечением срока, назначенного по приговору, Челябинский областной суд, по представлению начальника СИЗО, принял решение его освободить.

В итоге получилось, что судопроизводство Сафоновой и Цибуковского, длится дольше чем назначенный им срок: они провели под следствием и судом в общей сложности уже почти 5 лет. Очередную апелляцию по их делу будут рассматривать 10 февраля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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