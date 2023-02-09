9 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Пушкинский день «Это светлое имя – Пушкин»: беседы по творчеству А.С. Пушкина, викторина о жизни и творчестве, викторина «Пушкинские места Челябинска», поэтическая трибуна (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)