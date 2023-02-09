9 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

09.02.2023, четверг
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09:45 Челябинск – Лекция заместителя управляющего отделением ПАО Сбербанк Евгения Серяпина «Технологии»: цифровизация в современном мире, искусственный интеллект и разработки Сбера в данном направлении (ЮУрГУ, корп. 3Б, пр. Ленина, 87, ауд. 434)
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10:00 Челябинск – Литературный экскурс-обзор «В.А. Жуковский – летописец дуэли и смерти А.С. Пушкина» к 235-летию В.А. Жуковского (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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10:00 Челябинск – Пушкинский день «Это светлое имя – Пушкин»: беседы по творчеству А.С. Пушкина, викторина о жизни и творчестве, викторина «Пушкинские места Челябинска», поэтическая трибуна (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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10:20 Челябинск – Молодежная акция «Письмо защитнику Отечества» (школе №15, ул. Ширшова, 9, основное здание)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе уральских мастериц «Рябинушка» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:30 Челябинск – Встреча в клубе «Мастерицы-затейницы» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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15:00 Челябинск – Интерактивный обзор «Позитив и негатив: две стороны Инета» ко Дню безопасного интернета (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, справочно-информационный отдел)
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15:00 Челябинск – Консультация «Оформи зачетно!»: справочная и консультационная помощь в оформлении списков электронных и печатных источников информации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, краеведческий отдел)
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15:00 Челябинск – Клуб «Шершневские посиделки»: медиачас к 195-летию французского писателя-фантаста Жюля Верна (библиотека №29, пос. Шершни, ул. Центральная, 3а)
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15:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
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16:00 Челябинск – Пушкинский день «Это светлое имя – Пушкин» для студентов Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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16:00 Челябинск – Творческие мастер-классы в Арт-мастерской «Мечты» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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18:00 Челябинск – Встреча в клубе общения на английском языке «Speek Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60)
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