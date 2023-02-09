В Челябинской области затруднено движение на М-5 из-за снегопада

Госавтоинспекция предупредила южноуральских автомобилистов о сложной обстановке на дорогах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, ведомство направило дополнительные силы на участок федеральной трассы М-5 в Ашинском районе.

«На 1568 километре между Симом и Ашой на территории Ашинского района на выезде с ремонтного участка дороги, а также в связи с осадками в виде снега, затруднено движение транспортных средств», – рассказали в Госавтоинспекции.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Организовано реверсивное движение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»