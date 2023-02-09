На Южном Урале начальник топливной базы с подчиненными полгода сливал топливо РЖД

В Челябинске перед судом предстанет начальник топливной базы железнодорожников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, окончено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении шести работников топливной базы на станции Бердяуш, обвиняемых в хищениях дизельного топлива и дизельного моторного масла. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, превысил 300 тысяч рублей.

Злоумышленников задержали в мае прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Установлено, что 50-летний начальник базы топлива на станции Бердяуш в период с октября 2021 по май 2022 года неоднократно продавал на сторону дизельное топливо и моторное дизельное масло, принадлежащие ОАО «РЖД». Зная, что при производстве замеров топлива в холодное время года образуются неучтенные излишки топлива и масла, он решил распорядиться ими по-своему.

Для этого южноуралец привлек пятерых своих подчиненных, которые сливали масло и топливо в канистры, вывозили с территории базы и передавали покупателям.

В ходе следственных действий оперативники изъяли 958 килограммов горюче-смазочных материалов, а также канистры и емкости для перевозки похищенного топлива.

Всего начбазы с подопечными присвоили свыше пяти тонн дизельного топлива и более 600 литров моторного масла.

На данный момент расследование уголовных дел завершено, материалы с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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