В Кыштыме арестовали больше ста машин компании сотовой связи

Приставы убедили связистов убрать оборудование с крыши госструктуры, арестовав автомобили оператора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области, ранее оператор сотовой связи разместил свою базовую станцию в помещениях и на части кровли одного из нежилых зданий Кыштыма. При этом управлявшая домом госорганизация разрешения на это не давала и потребовала убрать оборудование.

Компания делать это отказалась, и структура пошла в суд, вставший в итоге на ее сторону: ответчика обязали произвести демонтаж оборудования. Однако коммерческое предприятие не выполнило работы в срок, предоставленный для добровольного исполнения, в связи с чем в отделении судебных приставов по городам Кыштыму и Карабашу должника возбудили исполнительное производство в отношении.

В рамках принудительного исполнения судебного решения должнику был назначен исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. Далее приставы обратили внимание на внушительный автопарк оператора связи и вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении 117 транспортных средств. Под санкции попали как легковые авто отечественного и иностранного производства, так и грузовики, автобусы, автоприцепы.

Только это убедило компанию должника, и уже вскоре полный объем работ по демонтажу станции сотовой связи был выполнен. После того, как сотрудники службы судебных приставов убедились в исполнении судебного решения, арест с автомобилей сняли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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