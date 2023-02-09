В центре Челябинска на восемь часов закроют парковки

Из-за «Лыжни России» в Челябинске перекроют две автопарковки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУрГУ, в субботу, 11 февраля, на территории зоны за Легкоатлетическим комплексом имени Елены Елесиной (пр. Ленина, 84) будет проходить XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

В связи с этим с 8:00 до 16:00 будут закрыты автомобильные парковки у главного корпуса Южно-Уральского университета (пр. Ленина, 76), а также у учебного корпуса «Сигма» (пр. Ленина, 78в).

Челябинск, Виктор Елисеев

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