Связисты рассказали, кто облюбовал горнолыжные трассы Южного Урала

В МегаФоне выяснили, кто чаще всего катается на горнолыжных трассах Челябинской области.

Горнолыжные курорты страны в этом году посетило на 13% больше туристов, чем годом ранее. Жители все чаще выбирают для активного отдыха новые направления, включая склоны в отдаленных местах России. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав трафик в период новогодних каникул.

Сокращение авиасообщения с европейскими странами и развитие инфраструктуры российских горнолыжных курортов привели к росту спроса на новые направления. Любители активного отдыха из Челябинской области стали чаще бывать на курортах «Большой Вудъявр» в Мурманской области, «Альпина» и «Красная сопка» на Камчатке и «Горный воздух» на Сахалине.

При этом самым популярными местами для катаний в этом году остаются соседние курорты Башкирии – «Абзаково» и «Банное». Туда отправился каждый второй любитель горных пейзажей. В топовые локации также вошли «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Лаура» в Сочи, «Мраткино» в Башкортостане, «Нечкино» в Удмуртии, «Губаха» в Пермском крае и «Бобровый лог» в Красноярском крае.

Сама Челябинская область также оказалась привлекательным местом для зимнего туризма. Чаще всего полюбоваться с вершин на заснеженную природу и получить заряд адреналина в «Солнечной Долине», «Завьялихе», «Аджигардаке», «Егозе», «Евразии» и других локациях приезжали жители Уфы, Самары и Казани – на них приходится треть от всех отдыхающих. Активный турпоток также наблюдается из Сургута, Новосибирска, Екатеринбурга, Омска, Тюмени и Оренбурга.

Мужчины чаще женщин отдают предпочтение активному отдыху: соотношение 58% к 42%. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил 25-44 года.

Более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. Любители зимних видов спорта общались в соцсетях и мессенджерах, делились контентом и смотрели видео – именно на эти активности пришлось более 60% от общего мобильного трафика. Самыми популярными сервисам стали YouTube, ТикТок и Telegram – вместе они занимают почти треть интернет-трафика.

Устойчивая связь на трассах горнолыжных курортов важна для общения, обеспечения безопасности туристам и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций. Поэтому в прошлом году МегаФон улучшил покрытие на ключевых курортах – «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш». Также самая высокая базовая станция была установлена на Эльбрусе. Теперь мобильная связь появилась даже на самых отдаленных горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения. В Челябинской области оператор расширил покрытие и увеличил скорость интернета на курортах «Миньяр» и «Солнечная долина».

Челябинск, Виктор Елисеев

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