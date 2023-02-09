Жительница Коркино с тяжелым заболеванием крови не может попасть на лечение гематологический центр

Южноуральцы продолжают критиковать региональную систему здравоохранения. Очередная жалоба появилась в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях.

Как передает корреспонднт РИА «Новый День», одна из жительниц области рассказала о своей свекрови, которая уже 2 года состоит на учете у гематолога в областной больнице с диагнозом миелодиспластический синдром по типу рефрактерной анемии – это тяжело заболевание крови риском трансформации в острый лейкоз.

Для контроля необходимо регулярно проводить полный клинический анализ периферической крови, а также морфологическое, иммуногистохимическое и цитогенетическое исследования ткани костного мозга.

Женщина посещает врача 1 раз в 3 месяца. По словам снохи, гематолог кроме переливания крови ничего не назначал, разве что в декабре дополнительно были назначены уколы.

«Результата от лечения, к сожалению, нет. Ни разу больную не размещали в клинику на обследование и лечение. Хотя есть гематологический центр в Челябинске, где как раз размещают и лечат таких больных, – пишет женщина. – В результате последнего переливания, которое делают в больнице Коркино, свекровь перестала самостоятельно вставать и ходить. У нее появились невыносимые боли. Она не может ни спать, ни есть. Сейчас находится дома.

Местная поликлиника Коркино пыталась связаться с гематологическим центром, с целью определения и размещения больной, но к сожалению, получила отказ.

Областная поликлиника предложила взять направление от местного терапевта к гематологу и приехать снова на прием. Но как сейчас больная, которая практически не встает с постели, может приехать на прием и сидеть в общей очереди? На этот вопрос никто не может дать ответ!»

Сейчас в ситуации разбирается министерство здравоохранения. Но стоит отметить: южноуральцы часто жалуются на то, что жителям области невозможно получить направление на лечение в медицинские центры, расположенные в Челябинске.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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