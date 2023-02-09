В пригороде Челябинска канализация полгода льется в реку

Жители Коркино обвинили водоканал в сбросе стоков в природный водоем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реку Чумляк уже несколько месяцев загрязняют отходы, попадающие в воду из-за аварии на системе водоотведения. Об этом жители Коркино рассказали в паблике «Текслер, помоги».

По словам южноуральцев, около полугода местное подразделение челябинского МУП ПОВВ не может устранить утечку городской канализации. Стоки попадают в реку. При этом ни администрация, ни водоканал не заботит состояние водного объекта.

«В данную организацию (ОСП МУП ПОВВ «Водоканал – Коркино» – прим. РИА «Новый День») и администрацию Коркино неоднократно поступали жалобы от граждан близлежащих районов, но ни администрация, ни МУП ПОВВ до сих пор никаких мер не приняли. До сих пор центральная канализация города течет огромным напором в реку!» – возмущаются коркинцы.

Интересно, что местные власти заявляют: о проблеме узнали буквально вчера. «Официальное обращение в администрацию Коркинского округа поступило 08.02.2023 года, – пишут чиновники в комментарии к посту. – Факт утечки из коллектора ОСП «Водоканал – Коркино» МУП ПОВВ подтвердило. Сегодня все силы подразделения направлены на восстановление канализационного коллектора по ул. Терешковой. По окончании работ, бригада будет направлена на устранение утечки у р. Чумляк».

По информации главного инженера ОСП «Водоканал – Коркино», планируемая дата ликвидации утечки – завтра, 10 февраля.

Впрочем, подобная разноголосица может объясняться прошедшей в 2022 году реформой. Напомним, весной прошлого года было принято решение о преобразовании Коркинского района в муниципальный округ. Параллельно начался процесс формирования единой окружной администрации, которой среди прочего перешли функции мэрии города Коркино, а также властей поселков Роза и Первомайский.

Формирование новой управленческой структуры закончилось к началу 2023 года, тогда же прекратили свое существование и прежние администрации. В том числе – мэрия Коркино, куда на аварию жаловались раньше жители. И хотя чиновники в большинстве остались на своих местах, жизнь на «новом месте» они, походе, начали с чистого листа – в буквальном смысле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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