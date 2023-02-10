10 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

10.02.2023, пятница

09:45 Челябинск – Торжественное открытие Всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Александра Попова» (плавательный бассейн «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14, сбор представителей СМИ в 9.30)

10:00 Челябинск – Серия праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня российской науки (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76)

12:00 Челябинск – Акция «Пушкинский кроссворд» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Развитие педагогической науки в Год педагога и наставника» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

14:00 Челябинск – Старт спортивных забегов в рамках «Лыжня России 2023» (территория центра лыжного спорта спортивной школы олимпийского резерва № 5, ул. Усадебная 8а, стр. 1)

16:00 Челябинск – Жителей Металлургического района Челябинска приглашают обсудить концепцию благоустройства территории перед школой №141 напротив домов 24, 26А, 28, 30 по ул. 60-летия Октября (администрация Металлургического района, ул. Богдана Хмельницкого, 6)

16:00 Челябинск – Торжественная церемония чествования работников авиации в честь 100-летия отечественной гражданской авиации (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

16:00 Челябинск – Фестиваль космических наук (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

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