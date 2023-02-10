На Южном Урале подорожали две трети социально значимых продуктов

В правительстве Челябинской области заявили о существенном росте цен на продукты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе региональной контрольно-счетной палаты, за прошедший год из 14 наблюдаемых товаров 5 позиций показали снижение цен, а 9 позиций показали рост. Это следует из информации регионального министерства сельского хозяйства, проанализировавшего ценники торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», «Спар», «Ашан».

Самое большое снижение цен зафиксировано на свежую белокочанную капусту. За год она подешевела почти вдвое (на 49,23%, или на 21,02 рубля за килограмм). Впрочем, именно капуста была одним из лидеров роста цен на овощи в 2021 году. На втором месте находится картофель, цены на который также взлетели в 2021 году. За январь-декабря 2022-го он подешевел на 28,65% (-11,47 рубля за килограмм). Также существенно снизилась розничная стоимость куриных яиц (-19,22%, или 16,82 рубля за десяток).

Лидеры роста цен тоже показали подорожание на десятки процентов. Так, пшеничная мука прибавила 39,68% (+14,06 рубля за килограмм). Поваренная пищевая соль подорожала на 27,19% (+3,17 рубля за килограмм). Цена на гречку-ядрицу поднялась на 26,55% (+23,45 рубля за килограмм).

Также в региональной КСП отметили, что в последние дни в магазинах наблюдается повышение цен на огурцы, помидоры и лук.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»