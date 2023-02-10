Южноуральцы пытались с помощью подлога спасти от ответственности парня, спавшего с их несовершеннолетней дочерью

Южноуральцы пытались с помощью подложных документов спасти от уголовной ответственности парня, спавшего с их несовершеннолетней дочерью.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, 22-летний южноуралец вступил в половую связь с 15-летней девушкой. И стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

Избежать ответственности он мог, только женившись на девушке. Но поскольку ей не исполнилось 16 лет, помимо согласия родителей, нужны были веские основания для заключения брака – например, беременность.

Девушка купила через интернет фальшивую справку о своей беременности, а ее родители и жених человек совместно предъявили поддельный документ в ЗАГСе вместе с заявлением о вступлении в брак.

Теперь мать и отец, а также жених невесты должны заплатить по 15 тысяч рублей в качестве штрафа за использование подложной справки.

А пока длилось разбирательство с документами, молодого человека признали виновным в половой связи с несовершеннолетней и приговорили к 1 году ограничения свободы.

Челябинск, Павел Зварзин

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