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Пятница, 10 февраля 2023, 12:23 мск

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На Урале вынесли приговор мобилизованному, выпившему перед прибытием на полигон

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес мобилизованному, севшему пьяным за руль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, мужчина был призван в соответствии с указаом президента о мобилизации и поступил в распоряжение ВС РФ в звании рядового. Изрядно выпив, он сел за руль автомобиля «Шкода Рапид» и отправился на военный полигон. Недалеко от КПП полигона его остановили сотрудники полиции и предложили пройти тестирование на содержание алкоголя в крови. Результат оказался положительным.

Сначала мужчину привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 30 тысяч рублей и лишив права управлять транспортными средствами сроком на 1 год 10 месяцев.

Теперь Магнитогорский военный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ, и приговорил к штрафу в размере 150 тысяч рублей с лишением права управлять транспортом в течение 2 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть оспорен.

Челябинск, Павел Зварзин

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