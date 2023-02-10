Частная сеть LTE в Магнитогорске будет работать на базе отечественных технологий

В Челябинской области построили частую сеть LTE на базе российских технологий.

МегаФон развернул на территории Магнитогорского металлургического комбината сеть Private LTE на базе пакетного ядра отечественного вендора – научно-технического центра «Протей». Современные технологии позволят оптимизировать работу предприятия и повысить эффективность производства.

Оператор обеспечил покрытие основной промышленной площадки ММК, установив 27 базовых станций с поддержкой 4G. Оборудование работает в частотном диапазоне 900 и 2600 МГц, что гарантирует стабильную, высокоскоростную и безопасную среду передачи информации не только для стандартных приложений, но и для видеоаналитики, систем машинного зрения и VR/AR.

«ММК – наш многолетний партнер, с которым мы реализуем цифровые проекты и внедряем передовые разработки. Частная сеть LTE станет надежной базой, которая позволит предприятию совершенствовать различные производственные процессы. Этот инфраструктурный проект – один из первых в России, где мы использовали оборудование отечественного вендора. Данное решение является более гибким, что позволит, при необходимости, оперативно вносить изменения и дополнения в систему, учитывая пожелания клиента», – рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Доступ к корпоративной сети, проектная емкость которой составляет до десяти тысяч устройств, осуществляется без VPN при использовании сим-карты ММК.

«С компанией МегаФон нас связывают многие годы успешного партнёрства и реализация крупных совместных проектов. Развернутая вместе с МегаФоном сеть Private LTE открывает перед ММК новые перспективы внедрения цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов и повышения безопасности производства. Строительство выделенной сети позволило нам создать дополнительный беспроводной сегмент корпоративной среды передачи данных, тем самым расширив ее функциональные возможности», – прокомментировал главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.

В частной сети LTE запущен протокол NB-IoT, который позволяет оперативно получать информацию с промышленных объектов. Датчики NB-IoT могут работать при температурах от +60 до -60 градусов по Цельсию, контролируя сотни показателей – температуру, влажность, давление, уровень вибрации и шума, расположение людей, объектов и многое другое.

На базе Private LTE компания уже запустила проект автоматизированной системы проверки и аттестации металлопродукции на складах листопрокатного цеха: специалисты разработали мобильное приложение, которое считывает и сопоставляет штрих-коды на маркировочных ярлыках металлопродукции. В рамках проекта Private LTE заменил Wi-Fi, обеспечив существенное сокращение издержек.

Кроме того, частная сеть помогла оперативно протестировать систему слежения за чугуновозными ковшами, которая будет контролировать массу чугуна на выпуске и вести учет его распределения. Она также будет использоваться во многих цифровых проектах комбината.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»