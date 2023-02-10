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Пятница, 10 февраля 2023, 17:49 мск

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Челябинские педагоги поедут учить русскому языку африканцев

Челябинские педагоги будут обучать русскому языку африканцев. Об этом сообщил первый проректор ЮУрГГПУ Алексей Богачев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект продвижения русского языка как иностранного в системе образования Мали и Синегала педуниверситет будет реализовывать в рамках госзадания: в текущем году министерство просвещения ставит одним из приоритетных направлений работу с африканским континентом, и за каждым вузом закреплены определенные регионы.

Эти страны ЮУрГГПУ достались не случайно: много лет назад преподаватели «педа» уже проводили подобную работу с жителями данных регионов.

«Мы пока не решили, как это будет происходить, – на базе существующих школ или на базе наших Русских домов и консульств. Мы уже сформировали делегацию от нашего университета, которая в ближайшее время поедет в одну из этих стран для налаживания отношений с местными департаментами образования, – рассказал Богачев. – Это называется «мягкая сила», когда с помощью продвижения русского языка и культуры мы становимся ближе друг другу, крепнут и экономические, и культурные связи».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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