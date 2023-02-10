На Урале детей заперли в классах из-за губернатора

В новой школе Копейска детей заперли в классах во время визита губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 9 февраля, во время посещения губернатором Челябинской области Алексеем Текслером недавно открывшейся школы №16 в микрорайоне Тугайкуль, расположенном на территории Копейска.

Визит первого лица региона продолжался около двух часов. Все это время ученики вынуждены были сидеть в закрытых классах. Об этом родители рассказали на официальной странице губернатора в социальных сетях.

«Вам не показалось ничего странным, пока вы инспектировали? Все учащиеся находятся по кабинетам, и никого нет в коридорах? Вы не спросили, сколько по времени дети так сидят? Для вашего визита с проверкой детей заперли в аудиториях! Они более 2 часов пробыли в классах без возможности выйти попить и в туалет! Не говоря уже о том, чтобы что-то перекусить!» – возмущается автор поста.

Копейчане задаются вопросом: кому могла прийти в голову такая инициатива.

Впрочем, другие родители в комментариях пишут, что ничего подобного не было.

Сам чиновник в своем комментарии заявил, что, получив этот сигнал, в ситуации уже разобрался. И обещал наказать виновных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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