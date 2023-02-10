Дубль два: в Челябинской области вновь заявили о строительстве полигона ТКО по Чишмой

Власти Южного Урала нашли нового концессионера на строительство и эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов в Сосновском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, концессионное соглашение между ведомством и ООО «Рокада» подписано в начале февраля.

«Комплексный объект по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) планируется создать в Челябинской области к 2026 году. Мощность мусоросортировочного комплекса (МСК) составит не менее 115 тысяч тонн в год, эффективность работы комплекса – 24%, в том числе 12% – за счет извлечения вторичных ресурсов, 12% – за счет производства RDF топлива – вида альтернативного топлива, используемое в цементном производстве», – рассказали в минэкологии.

Участок для размещения МСК определен в промышленной части Челябинска. В 40 километрах от областного центра, под Чишмой (Сосновский район) должен появиться полигон для захоронения ТКО мощностью 168 тысяч тонн в год с площадкой для компостирования органической части мусора мощностью 58 тысяч тонн в год.

«В настоящее время осуществляется процедура предоставления концессионеру земельных участков для проектирования объектов. Государственные меры поддержки в виде льготного кредитования инвестору проекта окажет Российский экологический оператор, с которым у региона уже подписано соглашение», – заявили в региональном минэкологии.

Напомним, о планах по строительству полигона ТКО под Чишмой южноуральские чиновники впервые заговорили в 2018 году. Тогда областное правительство заключило концессионное соглашение с АО «Управление отходами». Сначала построить комплекс планировалось за 11 месяцев, позднее срок увеличили до двух лет.

Но в июле 2019 года министр экологии региона Сергей Лихачев заявил, что всегда был против проекта, а строительные работы так и не начались. В апреле 2020 года чиновники и компания договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. «Расторжение соглашения в первую очередь связано с тем, что устарели и нуждаются в пересмотре параметры планируемого объекта. К тому же меняется законодательство, и мы приняли региональный закон о раздельном сборе отходов», – заявили в минэкологии.

Вся эта история разворачивалась на фоне продолжающихся с 2018 года протестов жителей поселка Полетаево по поводу работы «временного» полигона ТКО, куда свозится сейчас мусор из большинства населенных пунктов Челябинского кластера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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