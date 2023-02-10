Только на еду челябинцы тратят около половины своего бюджета

Челябинцы тратят на еду в среднем около 40% своего бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи Челябинского филиала РАНХиГС выяснили, какую часть семейного дохода составляют ежемесячные траты на продукты питания.

Счастливчиками, которым хватает на эти цели не более 10-ой части заработанного, оказались всего 5,3% опрошенных. 11,5% требуется на еду до 20% дохода, каждому четвертому – до 35%. Почти 30% челябинцев тратят только на продукты питания от трети до половины заработанного, еще почти 14% – более половины. А 6,3% заявили, что на питание у них уходит более 70% всех средств.

«Анализ социально-демографических характеристик респондентов зафиксировал вполне прогнозируемые тенденции. Так, от 10% до 20% ежемесячного бюджета тратят на продукты питания чаще, чем в среднем по массиву опрошенных, молодые горожане в возрасте 18-24 лет, – отмечают социологи. – Кроме того, люди этой возрастной категории чаще выбрали ответ «35% – 50%», который так же отмечали студенты и работающие пенсионеры. Остальные оценочные позиции, говорящие о значительной доле трат в ежемесячном бюджете на продукты питания, выбирали (чаще, чем в среднем по массиву опрошенных) неработающие пенсионеры и те, кто относил себя к категории малообеспеченных по самооценке материального положения.

Зафиксированные тенденции находят отражение и в данных, представленных Всероссийским центром изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные о том, какую часть в общем доходе российских семей составляют траты на питание и как отражается повышение цен на продукты питания на семейном бюджете. По данным социологов, только 6% респондентов тратят на питание менее четверти семейного бюджета. У 30% на еду уходит 25% – 49% доходов. Но больше всего тех (41%), кто тратит на питание 50% – 74% дохода. У 16% опрошенных почти все деньги (75% и более того) расходуются на еду. По данным исследователей, в течение последних трёх лет распределение расходов семейных бюджетов на продукты питания практические не меняется. Жители Москвы и Санкт-Петербурга тратят на продукты в среднем меньшую часть своего дохода, чем респонденты из других городов страны, особенно из крупных промышленных центров».

В исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir говорится о том, что большинство российских семей тратит на самые необходимые товары и услуги, включая продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, 25% – 50% своего бюджета. Каждая пятая семья тратит на удовлетворение базовых потребностей 50% – 75% своего заработка. Около 12% домохозяйств направляют на эти цели свыше 75% доходов.

Челябинск, Софья Артемьева

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