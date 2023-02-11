11-13 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

11.02.2023, суббота
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10:00 Челябинск – Старт Всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Александра Попова» (плавательный бассейн «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)
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11:00 Челябинск – Открытие VI Областного фестиваля-конкурса ансамблей бального танца «Уральский вальс» (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а)
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12:00 Челябинск – Открытая Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 2023» (легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс по лепке зайчат и котят из пластилина «Пластилиновые игрушки», организованный Челябинской централизованной клубной системой (ледовый городок на площади Революции, дом Деда Мороза)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс по оригами для детей «3D мороженое из бумаги», организованный Челябинской централизованной клубной системой (ледовый городок на площади Революции, дом Деда Мороза)
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12:00 Челябинск – Первая встреча клуба любителей настольных игр «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, зал периодики)
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13:00 Челябинск – Церемония награждения по итогам дня Всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Александра Попова» (плавательный бассейн «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию мягкого помпона, который может стать книжной закладкой или игрушкой, организованный Челябинской централизованной клубной системой (ледовый городок на площади Революции, дом Деда Мороза)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс «Аппликация «Волшебная бабочка» по созданию ярких бумажных бабочек, организованный Челябинской централизованной клубной системой (ледовый городок на площади Революции, дом Деда Мороза)
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14:00 Челябинск – Воркшоп по обсуждению туристского кода Челябинска (клуб РМЦ, ул. Свободы, 2к7)
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15:00 Челябинск – Концертная программа «Шаляпин – навсегда», посвященная 150-летию Федора Ивановича Шаляпина (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, главный зал)
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15:00 Челябинск – «Мастер-класс на воде» для тренеров и детей в рамках Всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Александра Попова» (плавательный бассейн «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию мягкой куклы-игрушки «Куколка из пряжи», организованный Челябинской централизованной клубной системой (ледовый городок на площади Революции, дом Деда Мороза)
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16:00 Челябинск – Музыкальный вечер «Хиты 90-х и «нулевых» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, каток)
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16:30 Челябинск – Семинар «Секрет олимпийских побед от первого лица» в рамках Всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Александра Попова» (плавательный бассейн «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)
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17:00 Челябинск – Тренерский совет в рамках Всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Александра Попова» (плавательный бассейн «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)
12.02.2023, воскресенье
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10:00 Челябинск – Второй день Всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Александра Попова» (плавательный бассейн «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)
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12:00 Челябинск – Финальные заплывы Всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Александра Попова» (плавательный бассейн «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)
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12:00, 15:00 Челябинск – Мастер-класс «Зимние забавы», организованный Челябинской централизованной клубной системой (ледовый городок на площади Революции, дом Деда Мороза)
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13:00 Челябинск – Церемония награждения победителей Всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Александра Попова» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (плавательный бассейн «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)
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15:00 Челябинск – Казачья вечерка (мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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16:00 Челябинск – Музыкальный вечер «Подборка от DJ SUSHKO» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, каток)
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18:00 Челябинск – Премьера фильма «Портной из Бруклина». Одну из главных ролей в картине исполнил Сергей Пускепалис (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)
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18:30 Челябинск – Творческая встреча с режиссером Артемом Устиновым, приехавшим в Челябинск из Самары ставить спектакль по пьесе Константина Стешика «Друг мой»(Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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