Пользовались не люди: археологи обнаружили древнейшие инструменты для разделки крупных животных

Ученые нашли древнейшие инструменты для разделки туш крупных животных. И предполагают, что пользовались этим не люди. Исследование сотрудников Национального музея естественной истории при Смитсоновском институте опубликовано в журнале Science.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», археологи обнаружили в Западной Кении каменные орудия возрастом от 2,6 до 3 миллионов лет, что делает их одними из самых древних подобных предметов. Найдены два типа каменных топоров и отщепы. Рядом с артефактами обнаружены кости, принадлежавшие, согласно заключениям экспертизы, бегемотам и антилопам. А еще – пару массивных коренных зубов парантропа. Из этого ученые сделали вывод, что именно эти существа пользовались инструментами.

Напомним, парантропы (массивные австралопитеки) – род ископаемых приматов, обитавших в период от 2,7 до 1 млн лет назад. Их, как и род людей, относят к потомкам австралопитеков. Первоначально считалось, что они питались исключительно растительной пищей, но более поздние исследования показали, что парантропы были всеядными и могли потреблять больше мяса, чем древнейшие представители людей.

Анализ микроскопических следов на каменных орудиях и костях животных из Кении, показал, что эти инструменты использовались для обработки широкого спектра материалов и пищевых продуктов, включая растения, мясо и костный мозг. Находка стала древнейшим свидетельством разделки крупного животного с помощью приспособлений.

Авторы исследования отмечают: их работа опровергает предположение, долгое время существующее в ученой среде, что только род Homo, к которому принадлежат люди, способен изготавливать каменные орудия. И выдвигают гипотезу, что первыми освоили каменные орудия именно парантропы.

Москва, Анастасия Палей

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