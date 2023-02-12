На Урале украли общественный туалет

В Челябинской области украли туалет. Инцидент произошел в поселке Новоукраинский Чесменского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», единственный общественный туалет – привычная для российского села деревянная кабинка над выгребной ямой – появился в поселке 4 года назад рядом с фельдшерско-акушерским пунктом, так как в самом здании ФАПа уборной нет. «Удобства во дворе» обошлись местному бюджету в 10 тысяч рублей.

Жители поселка благоустройство оценили: рядом не только ФАП, но и почта, где случаются очереди.

И вот морозной зимней ночью туалет исчез, остались только выгребная яма да настил с круглым отверстием.

Глава поселка обратился в полицию. Вора нашли не сразу: неработающий мужчина, пустивший кабинку на дрова, сообщил, что обогревал таким образом свой дом 2 дня. А когда доски закончились, пришел участковый.

Теперь мужчину ждет суд. А местные власти ставить новый туалет пока не собираются, передают «Вести. Южный Урал». Поэтому сотрудникам ФАПа приходится ходить в здание администрации.

Чесма, Павел Зварзин

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