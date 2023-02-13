На Южном Урале временно ухудшится качество телесигнала

Южноуральцев предупредили о периоде солнечной интерференции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского телерадиоцентра, с 19 февраля по 12 марта возможно временное ухудшение работы каналов спутниковой связи на территории всей области.

Причиной этого послужит солнечная интерференция. В эти дни в промежутке между 11:32 и 12:28 по московскому времени не исключено пропадание сигнала продолжительностью до 26 минут.

Впрочем, специалисты РТРС заверяют, что большинство южноуральцев ухудшения не почувствуют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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