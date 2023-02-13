В Челябинской области острая нехватка педиатров и социологов

В правительстве Челябинской области рассказали о дефицитных профессиях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, рабочие специальности и медики продолжают лидировать среди наиболее востребованных профессий региона.

Мониторинг соотношения количества вакансий к количеству состоящих на учете безработных, имеющих данную специальность, показал, что наиболее дефицитными рабочими профессиями являются: слесарь-электромонтажник (коэффициент востребованности 240), арматурщик (235), оператор свиноводческих комплексов (78), стрелок (57), наладчик станков (53,3).

Среди служащих наиболее востребованы врачи-педиатры (69). Далее идут дежурный пульта управления (40) и социолог (36,7).

Востребованность работников системы здравоохранения остается актуальной с 2019 года, отмечают представители КСП.

Интересно также, что коэффициенты востребованности бухгалтера (0,7), юриста (0,4), экономиста (0,3) с 2019 года выросли. Однако эти профессии по-прежнему остаются низко востребованными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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