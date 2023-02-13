Челябинский аэропорт обвинили в сливе сточных вод на земли СНТ

Региональное минэкологии выдвинуло претензии АО «Челябинское авиапредприятие».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, сотрудники ведомства совместно с транспортной прокуратурой провели внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства АО «Челябинское авиапредприятие».

В ходе контрольно-надзорных мероприятий установлено, что сточные воды с очистных сооружений, эксплуатируемых компанией, попали на земельные участки СНТ «Аэропорт», находящиеся вблизи места сброса. Кроме того, предприятие складировало отходы на почве.

Соответствующая информация направлена в Челябинскую транспортную прокуратуру для принятия мер реагирования.

Нарушителям может грозить административная ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления: ответственным сотрудникам компании – штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, самому предприятию – 100-250 тысяч рублей штрафа или приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Челябинск, Виктор Елисеев

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