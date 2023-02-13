На российско-казахстанской границе машину развернули из-за двух чучел

Автомобиль с двумя совами не выпустили из России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, чучела редких птиц – белой (полярной) совы и бородатой неясыти – обнаружили в составе сборного груза автомобиля, направлявшегося из Кирова в Алма-Аты. Причем в товаросопроводительных документах чучела птиц не упоминались.

«По заключению таможенного эксперта образцы чучел полярной совы и бородатой неясыти подпадают под действие Конвенции о международной торговли видами фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения – СИТЕС, – отметил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев. – Перемещение товаров этой категории через государственную границу Российской Федерации возможно с разрешения Росприроднадзора». Однако такого разрешения перевозчик не предоставил.

Чучела сов задержаны Челябинской таможней. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности за несоблюдение запретов на вывоз товаров из Российской Федерации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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