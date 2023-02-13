Вице-мэр Миасса останется за решеткой

Суд отклонил апелляцию высокопоставленного чиновника на избрание меры пресечения.

Как уже сообщал РИА «Новый День», заместителя главы Миасса Арсена Симонова задержали 19 января этого года.

По данным следствия, чиновник получил 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхо-аварийного здания.

20 января Центральный районный суд Челябинска в качестве меры пресечения избрал ему содержание под стражей сроком на 2 месяца.

Не согласившись с этим, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке. Адвокаты утверждают, что у чиновника нет намерений скрыться и препятствовать производству по делу, и попросили отправить его под домашний арест.

Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционных жалоб и постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»