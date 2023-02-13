В Челябинске Mercedes снес трамвайную остановку

В Челябинске Mercedes снес остановку.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД, ДТП произошло минувшей ночью на Свердловском проспекте.
Около 2 часов 10 минут, напротив дома №70, иномарка снесла в ограждение и врезалась в павильон трамвайной остановки. От удара машину отбросило обратно на дорогу, и она перевернулась.
О состоянии водителя – за рулем Mercedes находилась 37-летняя женщина – не сообщается.
Челябинск, Павел Зварзин
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