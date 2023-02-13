Экс-директор уральского курорта ответит в суде за гибель одиннадцатилетней школьницы

В Челябинской области направили в суд дело экс-директора термального комплекса, где погиб ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еткульского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора комплекса «Термаль» ООО «Уральские горячие источники – «Баден-Баден». Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, именно она несет ответственность за гибель в бассейне 11-летней девочки.

Напомним, трагедия произошла 23 февраля 2022 года. Во время ныряния в джакузи волосы девочки зацепились за металлический диск для поступления аэрированной воды. Конструкция была закреплена винтами, которые из-за ненадлежащего обслуживания не могли обеспечить неподвижное состояние диска на дне бассейна. Деформация диска и образование люфта не позволили ребенку самостоятельно выбраться из воды, и девочка захлебнулась.

«Ненадлежащая квалификация спасателей, являющихся стажерами по гражданскому договору, отсутствие организации их работы, недостаточное их количество в праздничный день при большом скоплении посетителей, а также отсутствие дежурного медицинского персонала не позволило своевременно обнаружить потерпевшую и оказать ей квалифицированную помощь», – констатировали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Еткульский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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