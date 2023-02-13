Большинство челябинцев ест недостаточно овощей и фруктов

Только каждый четвертый челябинец потребляет достаточное количество овощей и фруктов – и то по собственным оценкам.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, диетологи рекомендуют есть не менее 400 граммов овощей и фруктов в день вне зависимости от времени года – это 5 порций.

Рекомендуемые нормы овощей и бахчевых на человека в год – 120-140 кг, картофеля – 95-100 кг, фруктов и ягод – 90-100 кг.

Но, отмечают медики, далеко не все выполняют эти рекомендации.

По данным опроса Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, достаточное количество овощей и фруктов потребляет только 25% горожан.

Основная проблема, отмечают челябинцы, заключается в высокой цене на такую продукцию при ее низком качестве: во многих магазинах предлагаемые овощи и фрукты, мягко говоря, оставляют желать лучшего.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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