Педофил, надругавшийся над тремя челябинскими школьниками, отправится в колонию

В Челябинске огласили приговор педофилу-рецидивисту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня, 13 февраля, 35-летнего южноуральца признали виновным в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также в совершении развратных действий.

Известно, что в сентябре 2021 года извращенец надругался над школьником, страдающим слабоумием, в то же время он совершил развратные действия в отношении еще двух мальчиков. Пострадавшим было 10, 12 и 15 лет.

Отягчающим обстоятельством суд признал, что в 2017 году южноуральца уже судили за аналогичное преступление, тогда его направили на принудительное лечение.

Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских учреждениях в течение 8 лет, с ограничением свободы на срок 5 месяцев 25 дней.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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