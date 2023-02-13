Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области выросла на треть

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области за неделю выросла на треть.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за период с 6 по 12 февраля выявлено 972 новых случая. Это на 33% больше, чем за предыдущую семидневку, когда было зафиксировано 729 вновь заболевших.

В целом с начала пандемии на Южном Урале зарегистрировано 399 тыс 421 случая ковида.

Челябинск, Софья Артемьева

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