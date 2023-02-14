14 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проблемам лечения и реабилитации детей с онкологическими заболеваниями, приуроченная к Международному дню детей, больных раком (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс» ул. Васенко, 63, четвертый этаж)