14 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

14.02.2023, вторник
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09:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Челябинскую областную универсальную научную (Публичную) библиотеку (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)
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09:45 Челябинск – Торжественное открытие I Всероссийской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир» (образовательный центр №5, ул. Скульптора Головницкого, 13)
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проблемам лечения и реабилитации детей с онкологическими заболеваниями, приуроченная к Международному дню детей, больных раком (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс» ул. Васенко, 63, четвертый этаж)
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10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Поисково-спасательную службу (сбор представителей СМИ – у здания правительства, ул. Цвиллинга, 27)
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10:00 Челябинск – Конференция «Инструменты поддержки промышленности – 2023» с участием представителей экономического блока правительства Челябинской области (бизнес-центр «GreenPlex», ул. Российская, 110, корп. 1, сбор СМИ в 9:30)
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13:00 Челябинск – Встреча «Гордись, Отчизна, славными сынами», приуроченная ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)
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14:00 Челябинск – Пресс-тур в Чебаркуль к месту падения Челябинского метеорита (отъезд от АНО «Центр проектного развития территории и туризма Челябинской области», ул. Витебская, 4 (напротив Белого рынка), 1-й блок, 2 этаж, оф. 17.3)
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