В команде губернатора Челябинской области очередная отставка: Алексей Текслер уволили заместителя управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Вадима Ярмоловича.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», контракт с чиновников расторгнут 13 февраля. Официально Ярмолович уволился по собственной инициативе.
Отметим, что в кресле замуправделами он продержался всего полгода.
Челябинск, Софья Артемьева
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