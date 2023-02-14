В команде губернатора Челябинской области очередная отставка: Алексей Текслер уволили заместителя управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Вадима Ярмоловича.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контракт с чиновников расторгнут 13 февраля. Официально Ярмолович уволился по собственной инициативе.

Отметим, что в кресле замуправделами он продержался всего полгода.

Челябинск, Софья Артемьева

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