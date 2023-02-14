На Урал возвращаются морозы

На Южный Урал возвращаются морозы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ночь на среду и на четверг столбики термометров в регионе будут опускаться до -24 градусов Цельсия. А в ночь на пятницу может похолодать до -26.

Будут понижаться и дневные температуры: так, сегодня в почти по всей области будет не ниже -6 и только в низинах – до -12. А уже 15 февраля до -12 похолодает во всех частях региона.

Впрочем, морозы быстро отступят: уже на следующей неделе дневная температура может подняться до 0 и даже перейти в плюсовую зону.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»