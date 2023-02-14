Главный ревизор челябинской мэрии ушел в отставку

В администрации Челябинска сменился руководитель контрольно-ревизионного управления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, начальник контрольно-ревизионного управления администрации города Павел Чеурин покинул пост по собственному желанию.

С 13 февраля это структурное подразделение возглавляет Андрей Овчинников.

Андрей Овчинников в 2005 году закончил ЧелГУ по специальности «Юриспруденция».

С 2005 по 2012 год работал в правовом отделе администрации Тракторозаводского района. С 2012 года начал работать в мэрии Челябинска, пройдя путь от главного специалиста до заместителя начальника правового управления.

Павел Чеурин возглавлял КРУ с 2019 года. До этого с 2015 года работал в референтуре главы города. Чеурин – выходец из силовых структур. С 1988 года работал в прокуратуре Златоуста. В 2007-2011 годах – руководитель следственного управления СК при прокуратуре РФ по Челябинской области. После выделении Следственного комитета России в самостоятельное ведомство возглавлял региональное управление новой структуры. В 2013 году покинул СКР, выйдя на пенсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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