Бесплатное мороженое и призрак Аркаима: супруга южноуральского губернатора отчиталась, как потрачены деньги олигархов

Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, возглавляемый супругой главы Южного Урала Ириной Текслер, опубликовал отчет о работе в 2022 году. Документ получился очень красивым – и по форме, и по содержанию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 был создан 2 года назад. Тогда Ирина Текслер сообщала: «Мы сформировали главные направления, за которые беремся в первую очередь: это борьба с коронавирусом, это помощь в создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями и отдельный большой проект по поддержке детей-сирот и семей с детьми-инвалидами. Поддержка культурной сферы Челябинской области также является нашим приоритетом».

Деньги в фонд жертвуют олигархи. Среди основных благотворителей называются президент ГМК «Норильский Никель» Потанин, генеральный директор ГК «Южуралзолото» Струков, президент группы «Магнезит» Коростелев, гендиректор ООО «Уралэнергосбыт» Батраков.

И вот теперь широкая общественность может узнать, как потрачены благотворительные миллионы.

Вряд ли публикацию стоит считать официальным документом, так как в издании нет информации ни об общей сумме финансовых поступлений, ни о расходах на обеспечение работы фонда. Команда фонда – 12 человек: сама Ирина Текслер, директор, заместитель, руководитель, тренер, куратор, администратор, психолог, три менеджера и режиссер. Президент фонда сразу же заявляла, что не будет получать зарплату. Но остальные должны же на что-то жить, ездить в командировки, на стажировки и так далее.

Впрочем, представленный документ – не финотчет (его широкой публике пока не представили). И, по крайней мере, теперь жители области могут представить, чем занимались в фонде в течение 2022 года.

Первое сложившееся впечатление: чуть ли не весь год сотрудники фонда ездили по стране и показывали кино. Разумеется, об Аркаиме. Во всяком случае, пятая часть всего буклета посвящена фильму «Аркаим. Колесница времени», на съемки которого фонд направил 7 миллионов рублей.

Картину презентовали еще в январе 2022 года, но потом была летняя презентация фильма в Москве, показы в Челябинской области и на различных форумах. Обо всем этом относительно подробно рассказывается на страницах обильно украшенного фотографиями буклета. И практически на всех – главный куратор проекта Ирина Текслер: то она в компании с Иваном Семьяном – одним из создателей той «самой в древней в мире колесницы» (от реальных остались только следы в глине да разрозненные деревянные фрагменты, по которым еще в прошлом веке археологи Виноградов и Чечушков создали эскизы и чертежи, и уже по их работам делались макеты колесниц), то в окружении молодежи, то с мужем и депутатами Госдумы, то эффектно стреляет из лука одним глазом (второй элегантно прикрыт волосами).

Такое внимание к проекту неудивительно. Ведь он занял второе место по объему финансирования. Опережает его только проект «Цифровичок», связанный с оснащением детских садов региона интерактивными стендами и обучением работе с ними педагогов. На него было направлено 25 миллионов рублей. Но если этой образовательной инициативе посвящено в публикации лишь две страницы, то фильму «Аркаим. Колесница времени» – аж одиннадцать. И периодически упоминания о картине, подобно призраку, всплывают то тут, то там на дальнейших страницах буклета.

Например, в отчет включен культурно-просветительский проект «Аркаим: код цивилизации»: полмиллиона рублей потратили на 450 комплектов настольной игры «Синташта» и выпуск сувенирной продукции. Правда, роль фонда во всем этом не совсем ясна – деньги-то выделил Президентский Фонд Культурных инициатив.

Аналогичная ситуация, кстати, сложилась с обеспечением детей, больных диабетом, современными датчиками по замеру уровня сахара в крови, данные которых можно отслеживать с помощью смартфона. «При нашем участии на 2022 год министерство здравоохранения заложило средства, чтобы обеспечить такими датчиками всех детей области», – говорится в публикации. В чем именно заключалось участие, учитывая, что датчики таким детям должны выдаваться в рамках федеральных программ, читатели могут решить сами.

Еще одна интересная программа «Наставничество» по подготовке воспитанников детских домов ко взрослой жизни – на ней в отчете останавливаются довольно подробно. Звучит впечатляюще, начали ее еще 2 года назад. Но «На сегодняшний момент в проекте участвует 25 пар «наставник – подопечный». Из них 8 пар были сформированы в прошлом году». При этом все наставники – волонтеры. На что именно были потрачены 2 млн 250 тыс рублей, не уточняется.

В аналогичную сумму вылилась и организация семейного фестиваля мороженого, приуроченного ко Дню защиты детей. Какую культурную и образовательную ценность имел фестиваль, состоявший из довольно банальных развлечений, уныло кочующих от одного детского праздника к другому – фотозоны, аквагрим, шоу мыльных пузырей, стандартный концерт творческих коллективов – сказать сложно. Вряд ли и раздача 7,5 тысяч порций мороженого была некой глубокой творческой акцией. Но 2,25 миллиона рублей на все это ушло.

А вот фонд «Родная», занимающийся помощью детям с тяжелыми заболеваниями и собирающий на это средства, довольствовался суммой в 100 тысяч рублей и песней в исполнении Ирины Текслер на традиционном концерте «Добрые сердца».

Есть у фонда и проекты, где его участие ограничилось просто «добрым словом» – по крайней мере, такой вывод можно сделать из отчета. Например, форум «Первый на селе», организованный Российским союзом сельской молодежи.

«Фонд 2020 организовал встречу участников в формате «диалога на равных» с Ириной Николаевной Текслер, молодые люди смогли задать Ирине Николаевне интересующие их вопросы, узнать больше о ее достижениях», – говорится в отчете фонда. К сожалению, стенограмму беседы не приложили – южноуральцам было бы очень интересно.

Исходя из отчета, сотрудники фонда провели 2022 год насыщенно и интересно: на деньги благотворителей ездили на стажировки и всевозможные форумы, бесконечно презентовали фильм «Аркаим», ходили в турпоходы и даже искали зубы древней акулы (немного покопались в песке на борту Коркинского разреза – и действительно нашли: судя по фотографиям, зубы буквально лежали на поверхности. Впрочем, после истории с колесницей это неудивительно).

Оказалась в списке фонда и одна очень любопытная инициатива. Волонтеры фонда провели акцию «Скрипучие качели»: челябинцы ходили по дворам, указанным в группе в социальных сетях, и устраняли скрип конструкций с помощью аэрозольного препарата WD. Финансирование мероприятия обошлось фонду в 300 рублей – это цена одного небольшого флакончика спецсредства. Видимо, с качелями в Челябинске все хорошо, либо просто повезло немногим.

Что же касается таких глобальных задач как «борьба с коронавирусом и помощь в создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями», заявленных при создании фонда, то никаких подходящих для их решения мероприятий, в отчете не обнаружено.

Челябинск, Виктор Елисеев, Светлана Намская

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