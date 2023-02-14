В Челябинске объявили войну бакам для раздельного сбора мусора

В Челябинске неизвестные объявили войну бакам для раздельного сбора мусора: с начала года из строя вывели десятки новых контейнеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса», в январе и начале февраля текущего года специалисты регионального оператора по обращению твердых коммунальных отходов в Челябинском кластере, зафиксировали не менее 77 фактов порчи или уничтожения имущества компании. Речь о желтых баках, которые были установлены в рамках проекта по внедрению раздельного сбора отходов (РСО) на контейнерных площадках Челябинска.

«Всего было установлено 1 тысяча 717 таких емкостей. На сегодняшний день практически каждый 20-й контейнер либо приведен в негодность (несколько емкостей сожжены и сломаны), либо забрызган краской (на поверхность нанесены посторонние надписи в виде граффити). На многих из испорченных емкостей также обнаружены рекламные материалы (изображения в виде отпечатанного краской трафарета или наклейки с коммерческой информацией)», – рассказали на предприятии.

Многие надписи нанесены поверх маркировки, разъясняющей какие именно виды вторичного сырья необходимо размещать в желтые баки, и это делает важную информацию нечитаемой, сетуют в компании. В результате в баки под вторичное сырье, содержимое которых вывозят отдельными мусоровозами, попадают органика и пищевые отходы.

«Служба безопасности ЦКС ведет активную работу по выявлению лиц и организаций, чьи действия могли привести к порче или уничтожению имущества компании», – предупреждают представители регионального оператора, напоминая, что виновным могут грозить штраф до 40 тысяч рублей, до двух лет лишения свободы, либо до одного года принудительных работ.

Отметим, что появление баков для отдельных видов отходов вызвало в регионе рост социальной напряженности. Так, обсуждая нововведение в соцсетях, одни высказывают мнение, что раздельный сбор мусора вводится в исключительно в интересах чьего-то бизнеса, а другие возмущаются предложением сортировать мусор «на микроскопических кухнях, где одно-то ведро помещается с трудом». «Наши власти совсем от жизни оторвались, думают, что все живут в таких же апартаментах, как они», – заявляют недовольные.

Третьи же отмечают, желтые баки слишком быстро заполняются, и вокруг начинают образовываться импровизированные свалки, которые мусорщики зачастую не убирают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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