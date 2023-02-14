Челябинец зарезал собутыльника на глазах у прохожих

Пьянка в одном из дворов Челябинска закончилась поножовщиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия разыгралась сегодня, 14 февраля, во дворе дома по Комсомольскому проспекту.

Здесь два горожанина распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора. Тогда один из челябинцев схватил нож и несколько раз ударил собутыльника. Мужчина прошел несколько шагов, обращаясь за помощью к прохожим, после чего рухнул на тротуар.

Через два часа подозреваемого в убийстве заблокировали в одном из подъездов дома на улице Солнечной, также в Курчатовском районе Челябинска. К месту задержания прибыли несколько десятков полицейских. Челябинца задержали.

По данным следственного управления СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве.

«Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – рассказали в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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