15 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Премьерный показ научно-популярного фильма «Звездный камень» – о взрыве болида, который привел к серьезным разрушениям в Челябинске и, в частности, в корпусах ЮУрГУ (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, главный корпус, актовый зал)