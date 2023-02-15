15 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

15.02.2023, среда
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09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию (Челябинск, ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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10:00 Челябинск – Министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева передаст 29 автомобилей в больницы Челябинска (ул. Тухачевского, 23)
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10:00 Челябинск – Открытие космической экспозиции, посвященной 10-летию изучения метеорита «Челябинск» (Челябинский государственный университет, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, третий этаж)
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10:00, 12:00, 14:00, 16:00 Челябинск – Праздничное театрализованное мероприятие-квест для младших школьников, приуроченное к 10-летию падения метеорита «Челябинск» (Челябинский исторический музей, ул. Труда, 98)
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10:30 Челябинск – Официальная часть мероприятий, посвященных 10-летию изучения метеорита «Челябинск», с участием ректора ЧелГУ Сергея Таскаева (Челябинский государственный университет, ул. Братьев Кашириных, 129, главный корпус, актовый зал)
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11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (ул. Кирова, 114, каб. 504)
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11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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11:00 Челябинск – День рождения Уральской Снегурочки: пресс-конференция со сказочными героями России (ул. Мамина, 12, лофт)
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11:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная финалу марафона по открытию отделений объединения «Движение первых» в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс» ул. Васенко, 63, четвертый этаж)
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12:00 Челябинск – Межвузовский астрофизический семинар, на котором ученые ЧелГУ, Объединенного института ядерных исследований (Дубна), Уральского федерального университета (Екатеринбург) и Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (Челябинск) поделятся результатами своей научной работы над изучением метеорита (Челябинский государственный университет, ул. Братьев Кашириных, 129, главный корпус, актовый зал)
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12:00 Челябинск – Премьерный показ научно-популярного фильма «Звездный камень» – о взрыве болида, который привел к серьезным разрушениям в Челябинске и, в частности, в корпусах ЮУрГУ (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, главный корпус, актовый зал)
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12:00 Челябинск – Четвертьфинальные бои чемпионата и первенства Уральского федерального округа среди женщин всех возрастов (СК «Динамо», ул. Коммуны, 98а)
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13:00 Челябинск – Визит волшебников в гости в социально-реабилитационный центр Тракторозаводского района (ул. Загорская, 53а)
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13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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18:00 Челябинск – Лекция астрофизика Сергея Замоздры «Вред и польза челябинского суперболида» (Челябинский государственный университет, ул. Братьев Кашириных, 129)
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19:00 Челябинск – Сказочные герои примут участие в шоу-сказке «День рождения Уральской Снегурочки», где вручат подарки и поздравят виновницу торжества (Челябинский государственный институт культуры ул. Орджоникидзе, 36А, театральный корпус)
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