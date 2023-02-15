Мэрия задолжала жителям дома в центре Челябинска 185 тысяч рублей

Власти Челябинска полгода не исполняют решение суда об обустройстве проезда для пожарной машины во двор «дома работников облисполкома».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители дома №36 по улице Цвиллинга обвинили городских чиновников в том, что они продолжают игнорировать решение суда, несмотря на финансовые потери для казны.

Напомним, жилое здание, расположенное напротив площади Революции, где в 30-е годы прошлого века получали квартиры сотрудники облисполкома и обкома ВКП(б), до сих пор считается одним из центральных в городе. Не проходит практически ни одного праздничного мероприятия на главной площади Челябинска, когда бы он не использовался в их оформлении.

В начале нового века дом оказался в центре целого ряда конфликтов. Началось все с разрешения на строительство во дворе здания торгово-развлекательного комплекса, данного первым мэром постсоветского времени Вячеславом Тарасовым. «Добро» получила одна из строительных компаний, связанных в то время с предпринимателем Олегом Колесниковым (ныне – депутат Государственной думы).

Несмотря на протесты жильцов, в 2003 году началось строительство объекта. Подземный вход в комплекс планировалось сделать под аркой жилого дома. В итоге ее перекрыли мощной решеткой и начали земельные работы. Однако в 2005 году главой Челябинска стал Михаил Юревич, явно не благоволивший предпринимателям из так называемого «пула Тарасова». Строительство во дворе «дома работников облисполкома» приостановили, новые власти попытались отозвать разрешение на него и начались долгие судебные разбирательства.

В 2011 году мэрия и бизнесмен, казалось бы, договорились о выкупе недостроя за счет бюджета и строительстве на этом месте уже детского спортивного комплекса. Но недострой так и остался недостроем. А у жителей появилась серьезная проблема: дом остался без проезда во двор пожарной машины.

Во второй половине 2010-х челябинцы подали в суд уже на мэрию, потребовав убрать решетку с арки и обеспечить проезд для спецтехники. В 2019 году иск удовлетворили. Но для выполнения судебного решения в мэрии решили приложить минимальные усилия. Ограждение демонтировали. А будущий подземный переход засыпать не стали, уложив поверх перекрытие. Правда, конструкция оказалась слишком непрочной, и пожарная машина по нему просто не проедет.

В итоге в 2021 году горожане вновь пошли в суд. Все с тем же требованием: обустроить проезд для спецтехники. А заодно предъявили городским властям требование о выплате неустойки за неполное выполнение судебного решения по 1 тысяче рублей за день – в общей сложности почти 800 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования жильцов дома частично, обязав мэрию засыпать переход и назначив неустойку по 1 тысяче рублей в день, начиная со дня вступления этого решения в силу – с 15 августа 2022 года. Таким образом, долг городской казны в настоящее время равен уже 185 тысячам рублей, считают челябинцы. Однако проблема с пожарным проездом до сих пор не решена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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