Мэрию Миасса может возглавить южноуральский вице-губернатор

Стала известная первая кандидатура на пост главы Миасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за кресло мэра может побороться Егор Ковальчук, ныне – заместитель губернатора Челябинской области, курирующий вопросы промышленного развития региона. Об этом пишет телеграм-канал «Миасский пломбир».

Напомним, об отставке нынешнего главы миасской администрации Григория Тонких стало известно сегодня, 15 февраля. Сам чиновник сообщил это в соцсетях.

Тонких руководил Миассом с 25 мая 2018 года – сначала в статусе исполняющего обязанности, а с 28 сентября того же года – уже без приставки и.о.

За четыре с половиной года чиновник успел испортить отношения с депутатским корпусом и градообразующим предприятием. В конце 2022 года город оказался на пороге бюджетного кризиса: проект главного финансового документа вызвал резкую критику в ходе публичных слушаний, члены городского совета депутатов направили массу поправок, но чиновники их не услышали и представили на утверждение неисправленный вариант.

После объявления об отставке Тонких ряд экспертов заявили, что следующий мэр должен быть гораздо более влиятельной фигурой, так как в условиях СВО на Украине и обостряющегося противостояния России и Запада Миасс приобретает стратегическое значение.

За плечами 49-летнего Егора Ковальчука 17 лет муниципальной и государственной службы. Хотя начинал карьеру он в банковском секторе, в 2005 году будущий чиновник назначается генеральным директором МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска.

В 2010 году переходит на работу в мэрию Челябинска, где до 2012 года работает сначала вице-мэром по жилищно-коммунальному хозяйству, затем – замглавы города по городскому хозяйству. В 2012 году становится министром промышленности и природных ресурсов Челябинской области. В 2014-м возглавляет министерство радиационной и экологической безопасности региона, но в октябре того же года уходит в отставку. А в 2015 году покидает Южный Урал, переезжая на работу в правительство Ханты-Мансийского автономного округа. В 2019 году, проработав несколько месяцев в Минстрое России, возвращается в Челябинск – на должность заместителя губернатора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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